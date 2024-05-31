Южноуральские школьники смогут принять участие в арктической экспедиции Росатома

Анастасия Юмагужина и Глеб Трофимов представят округ в финале проекта «Ледокол знаний»

Школьники из Челябинской области вышли в финальную часть проекта «Ледокол знаний — 2024». Анастасия Юмагужина из Троицка и Глеб Трофимов из Челябинска продолжат борьбу за путевку в арктическую экспедицию на выставке «Россия» в Москве, сообщает правительство региона.

В полуфинале проекта встретились девять участников из Екатеринбурга, Серова, Челябинска, Троицка, Новоуральска. Школьники решали индустриальный кейс, связанный с атомной отраслью, и презентовали свое решение экспертам. Они предложили заняться развитием малых северных городов, привлекать внимание туристов экскурсиями, исследовать территорию для поиска мест, подходящих для постройки новых электростанций.

В состав жюри вошли директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, руководитель управления по развитию УрФО Российского общества «Знание» Иван Попп, начальник конструкторской группы АО «СвердНИИхиммаш» Антон Ряпосов.

«Сегодня, чтобы двигаться вперед, нужны технические знания и цифровые подходы. Поэтому нам очень нужны юные таланты с их новыми компетенциями и перспективными наработками», — отметил заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

По итогам выступлений были выявлены три победителя, среди них Анастасия Юмагужина из школы № 10 Троицка и Глеб Трофимов из физико-математического лицея № 31 Челябинска.

«Я очень рад тому, что прошел в финал. Даже формат полуфинала оставил меня в восторге: мне понравилось представлять свое решение проблемы перед другими людьми. Но, конечно, без волнения не обошлось. Стресс отступил только тогда, когда я встал за трибуну, тут остались только интерес и азарт», — поделился Глеб Трофимов.

Школьникам предстоит представить федеральный округ в финале проекта, где состоится интеллектуальная командная игра.

«В лекциях о достижениях нашей страны наши спикеры во многом опираются именно на достижения атомной промышленности. Хочется видеть больше ярких проектов и смелых фантазий, которые, может быть, сейчас не осуществимы, но когда-то будут», — отметил руководитель управления по развитию УрФО Российского общества «Знание» Иван Попп.

Финал проекта пройдет 11 июня в павильоне «Атом» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Экспертное жюри определит четыре команды, которые отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс.