Южноуральские школьники смогут научиться игровому дизайну и разработке сайтов на каникулах

Минцифры Челябинской области запускает два бесплатных онлайн‑курса

В новогодние каникулы южноуральские школьники смогут научиться игровому дизайну, или геймдизайну, и разработке сайтов. Минцифры Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» и Международным институтом дизайна и сервиса запускает бесплатные онлайн-курсы, участие в которых смогут принять по 30 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Курс «Геймдизайн» пройдет с 3 по 8 января на платформе «Цифровое поколение 74». Автор курса — геймдизайнер и преподаватель Международного института дизайна и сервиса — познакомит ребят с основными направлениями геймдизайна и научит разрабатывать игровую проектировочную документацию. Школьники узнают не только о том, как устроен игровой мир изнутри, но и как начать карьеру в этой сфере.

Курс «Разработка сайта» стартует 5 января и продлится до 8 января на платформе «Цифровой интенсив». Мероприятие уже проводили во время осенних каникул, и желающих принять участие было немало. Поэтому те, кто не смог попасть на курс, могут снова подать заявку на участие.

«Курс ведет Лилия Рэхтямовна Хаятова, преподаватель кафедры математики и информатики Международного института дизайна и сервиса. Она научит ребят создавать сайты и публиковать их в сети Интернет. Знания по основам веб-программирования не понадобятся: ученики будут создавать красивые и удобные сайты для своих проектов и мероприятий с помощью бесплатного конструктора»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Зарегистрироваться и более подробно узнать о курсах можно на платформах.

Напомним, провести время с пользой в новогодние каникулы поможет и платформа «Дети дома», на которой собрано более 20 мастер-классов, игр, тренажеров и онлайн-курсов.