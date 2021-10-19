Южноуральские школьники смогут бесплатно научиться разрабатывать сайты и компьютерные игры

Количество мест на каждый курс ограничено

Южноуральские школьники смогут принять участие в бесплатных онлайн-курсах по разработке сайтов и компьютерных игр. Платформа «Детидома» позволит школьникам обучаться и заниматься творчеством прямо из дома и провести осенние каникулы с пользой. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Челябинской области.





Кроме того, Минцифры Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» и Международным институтом дизайна и сервиса с 1 по 6 ноября запустят два онлайн-курса:

— Курс «Разработка сайта» даст возможность попробовать себя в роли веб-разработчика. Знания по основам веб-программирования не понадобятся: ученики будут создавать красивые и удобные сайты для своих проектов и мероприятий с помощью бесплатного конструктора.

— На втором курсе «Разработка компьютерных игр при помощи Unity» ученики будут разрабатывать собственные игры. Они изучат основы программирования языка C#, который позволит создавать любой программный продукт. А после создадут свою первую игру на популярном игровом движке Unity.

На каждый курс будет зачислено не более 30 человек.

Зарегистрироваться можно на сайте детидома74.рф.