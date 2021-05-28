Южноуральские школьники сдают государственный выпускной экзамен по математике

Свои знания проверят 593 выпускника

В Челябинской области сегодня, 28 мая, школьники пишут государственный выпускной экзамен по математике. 593 выпускника за два часа должны справиться с 14 заданиями, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Для тех, кто пропустил экзамен или не справился с заданием, предусмотрен резервный срок сдачи работы — 16 июня 2021 года.

Ранее выпускники Челябинской области написали ГВЭ по русскому языку. Экзамен состоялся 25 мая, в нем приняли участие 606 учеников.

«Результаты работ по русскому языку станут известны не позднее 11 июня, по математике — не позднее 15 июня. Напомню, что в этом году экзамены в форме ГВЭ по предметам по выбору не проводятся», — сообщил начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Напомним, с 31 мая выпускники одиннадцатых классов начнут сдавать единый государственный экзамен. Полное расписание ЕГЭ по ссылке. В этом году школьники обязаны сдать ЕГЭ по русскому языку и еще два предмета на выбор. ЕГЭ по математике базового уровня, который раньше был обязательным, отменили.