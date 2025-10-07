Южноуральские школьники примут участие в инженерной олимпиаде «Звезда»

Онлайн-встреча для родителей учеников состоится 8 октября

Южноуральские школьники примут участие в новом сезоне инженерной олимпиады «Звезда». Онлайн-встреча для родителей учеников состоится 8 октября в 18:30. Ежегодно в олимпиаде принимают участие школьники со всей России с 6 по 11 класс. Задания разделены по возрастным группам, что позволяет каждому ребенку проявить свои силы. «Звезда» — это не только классические предметы, но и ориентация на профессии будущего.

Ребенок может участвовать в направлениях, которые ему особо интересны:

• Общеобразовательные предметы: русский язык, история, обществознание, экономика, право, психология; предметы естественно-научного профиля.

• Инженерно-технические профили (ключевая особенность олимпиады): машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, технологии материалов, приборостроение, информационная безопасность, биотехнологии, экологическая безопасность и другие направления.

Успешное участие в олимпиаде дает преимущества при поступлении в ВУЗ: победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) на профильные специальности во многие ведущие университеты региона и страны.

Участие в олимпиаде помогает школьнику определиться с будущей профессией, решая практические, прикладные задачи, схожие с проблемами реального промышленного сектора.

Уникальный формат олимпиады включает не только тесты, но и проектные задания, где нужно предложить и обосновать свое технологическое решение.

Присоединяйтесь к онлайн-встрече, чтобы узнать все детали: как готовиться, как регистрироваться и максимально эффективно использовать возможности, которые дает «Звезда».

Ссылка для подключения: https://rutube.ru/video/268b5f4b4c9d683891e414b00f6c9f72/

