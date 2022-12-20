Южноуральские школьники посоревнуются в инженерной олимпиаде

Предметная олимпиада призвана выявить будущих «звезд» — талантливых конструкторов и машиностроителей

Развитие интеллектуального потенциала и профориентационная работа со школьниками и их родителями — один из приоритетов ЮУрГУ. И одним из шагов на этом непростом пути стала многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая проводится крупнейшим региональным вузом в партнерстве с Союзом машиностроителей России на протяжении уже десяти лет.

«Звезда» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников (профили «Техника и технологии» и «Естественные науки»). Участие в олимпиаде дает серьезные преференции при поступлении для старшеклассников, кроме того, победители и призеры получают признание и ценные подарки. Школьникам помладше предлагается не менее серьезное испытание полученных знаний — участие в олимпиаде «От звездочек — к звездам».

До 25 декабря школьники Челябинской области с 6-го по 11-й класс смогут заявиться для участия в отборочном туре МИО «Звезда» в онлайн-формате. А ребят с 1-го по 5-й класс до 25 января 2023 года ждут для участия в олимпиаде «От звездочек — к звездам» в очном и дистанционном формате. Все подробности можно изучить на официальном сайте МИО «Звезда».

Еще одна форма оказания интеллектуальной поддержки школьников — это Центр предпрофессиональной подготовки, в котором творческий потенциал учащихся находит поддержку и совершенствуется благодаря сотрудничеству с наиболее яркими представителями профессорско-преподавательского состава и практиков. Выбор дополнительных образовательных развивающих программ обширен. Каждый школьник найдет программу по душе, практические знания, а старшеклассники — еще и дополнительные баллы при поступлении в ЮУрГУ.

Для тех, кто желает проверить свой уровень подготовки к ЕГЭ, работает Предуниверситарий ЮУрГУ. Преподаватели проводят консультационную работу по наиболее трудным заданиям единого экзамена. Каждое задание разбирают «по косточкам».

А для детального освещения деятельности институтов и высших школ ЮУрГУ, особенностей обучения и профессиональной подготовки, осенью проводятся традиционные дни открытых дверей.

Новым подходом в работе с учащимися, родителями и специалистами, отвечающими за профориентацию в школах, стал межвузовский проект «Успешный абитуриент».

Участие в проекте предусматривало знакомство с особенностями приемной кампании в каждом крупном вузе города Челябинска, а также погружение в различные направления обучения и студенческую жизнь.

В проект «Успешный абитуриент» вовлечены уже более 140 школ города и области. Каждое выездное выступление преподавателей ЮУрГУ с мастер-классами носит не только информационно-просветительский, но и практический характер.

Так, этой осенью в сотрудничестве со школами Челябинской и Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан прошла серия крупных мероприятий для знакомства школьников с университетом. Больше 7 тысяч ребят побывали на мастер-классах и интерактивных занятиях. Школьники пообщались с экспертами университета, из первых рук получая информацию о будущей приемной кампании. Также у ребят была возможность выбрать наиболее подходящее для себя направление обучения: представители высших школ и институтов ЮУрГУ не только рассказывали о наиболее интересных образовательных программах, но и отвечали на все возникающие вопросы.

Кроме того, ЮУрГУ активно взаимодействует с колледжами и техникумами по выстраиванию стратегии профессионального развития студентов, оказывая содействие в получении новых компетенций, знаний и, конечно, подготовке к поступлению в вуз.

По инициативе администрации школ города и области оказывается адресная поддержка школьников для углубленного получения знаний, знакомства с профессиями.