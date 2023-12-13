Южноуральские школьники могут прокачать навыки цифровой безопасности в онлайн-олимпиаде

Решая задачи, участники узнают, как использовать гаджеты с умом и не попасться на уловки кибермошенников

Более двух миллионов школьников с 1-го по 9-й класс по всей России могут повысить свою цифровую грамотность благодаря онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет», которая стартовала в конце ноября и продлится до 25 декабря.

Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и VK и проходит на образовательной платформе Учи.ру.

Онлайн-состязание проводится второй год подряд. Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в Сети, например диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Также школьники на понятных примерах знакомятся с принципами работы искусственного интеллекта и учатся уверенно и правильно искать и использовать информацию в Сети.

«Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз. На Всероссийской олимпиаде „Безопасный интернет“ ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. Участники смогут узнать, как модерировать контент, защищать свою личную информацию и противостоять мошенникам», — говорит зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада бесплатная и проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при возможном участии родителей.