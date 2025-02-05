Южноуральские школьники могут принять участие в конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»

Для участия надо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе «Атомариум»

До 15 мая школьники Челябинской области могут принять участие в четвертом сезоне конкурса «Знаешь? Научи!». Конкурс позволяет ученикам от 6 до 18 лет заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи, сообщает оргкомитет конкурса.

Для участия необходимо записать трехминутное научно-популярное видео в пяти основных тематических номинациях от партнеров, госкорпорации «Росатом», ПАО «СИБУР-Холдинг», госкорпорации «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ООО «ПСК Фарма». В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит жюри, в состав которого входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента.

«Номинации взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам. Видеоролик нужно опубликовать на платформе „Атомариум“», — говорится в сообщении организаторов.

Также доступны две дополнительные номинации — от издательства «Наука» и информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», в которых будут выбраны лучшие школа и наставник.

Победителей ждут увлекательные поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы.

Всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!» организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке госкорпорации «Росатом» и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тысяч школьников, причем в третьем — более восьми тысяч.