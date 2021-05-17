Южноуральские школьники будут развивать цивилизацию на летних каникулах

Региональный центр технического творчества приглашает детей в онлайн-лагерь

В Челябинской области школьников и дошкольников приглашают поучаствовать в онлайн-смене лагеря «Рассвет цивилизации». Программу разработали специалисты Регионального центра технического творчества.

С 1 по 11 июня дети смогут погрузиться в доисторический мир, создать и развивать первое поселение человека, разработать экологические проекты.

«Пришло ваше время научиться новому, используя все свои творческие способности и технические навыки. Каждый юный участник сможет воплотить в жизнь свои инженерные мечты по робототехнике, 3D-дизайну и программированию, получить уникальный опыт в области химии и проявить творческое воображение в создании собственного мира», — отмечают в пресс-службе Регионального центра технического творчества.

Чтобы принять участие в онлайн-смене, необходимо пройти регистрацию по ссылке.