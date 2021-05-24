Южноуральские села и города могут получить до 50 млн рублей из федерации

В России стартовал конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Общероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» открыл сбор заявок. Призовой фонд – 1 миллиард рублей направлен на развитие территорий. В прошлом году Челябинская область стала абсолютным лидером по количеству направленных заявок — 9 городов и поселений приняли участие.

Количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.

Города-победители смогут получить — от 10 млн до 50 млн рублей, села — от 3 млн до 20 млн рублей. Среди номинаций: развитие местного самоуправления, градостроительная политика, цифровизация городского хозяйства, эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений. Лучшие решения будут тиражировать по всей стране.

В прошлом году Челябинская область стала победителем этого конкурса. Первое место в номинации «Умный город» заняло Кременкульское поселение Сосновского района с проектом уличного освещения. Было установлено 1387 энергосберегающих уличных фонарей с умной аналитической системой управления. Проект помогает экономить до 84% на оплате электроэнергии, а также обеспечивает равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. За победу Кременкульское поселение получило 25 млн рублей из федерального бюджета.

Второе место в 2020 занял Троицк — за комплекс мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. За призовое место город получил 45 млн рублей.

Также Челябинская область стала абсолютным лидером по количеству направленных на конкурс заявок — их было 9.