Южноуральские рыбаки вышли на лед озера Аргаяш за крупным уловом

Здесь прошли соревнования по ловле на мормышку со льда

На озере Аргаяш традиционно в новогодние праздники состоялись муниципальные соревнования по ловле на мормышку со льда.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Челябинска, Усть-Катава, Катав-Ивановска, Кыштыма, Уйского района и, конечно же, местные спортсмены из Аргаяша. В уловах, в основном, были окуньки.

Плотва весом 67 граммов принесла победу в номинации «Самая крупная рыба» Александру Дождикову (Кыштым). Самым опытным участником стал Леонид Щербаков (Кыштым). Самой юной участницей — Раиса Саванькова (Аргаяш).

Пьедестал почета заняли челябинские спортсмены.

