В субботу, 22 марта, Православная церковь отмечает день памяти 40 Севастийских мучеников. Издавна существует традиция — печь к этой дате постные булочки в виде жаворонков. Все секреты выпекания жаворонков — в фоторепортаже ИА «Первое областное».
Просфорная — особое место. Это как алтарь, куда обычным людям хода нет, только с благословения батюшки.
В просфорной Свято-Симеоновского кафедрального собора мастерицы с особым трепетом готовят этих птичек. Они символизируют души мучеников, восходящие к Богу, или их молитву. Сорок мучеников — воины-христиане, принявшие смерть за веру в 320 году. Они отказались отречься от Христа и замерзли в ледяном озере. В память о них в храмах и пекут жаворонков.
Почему именно жаворонки?
«Это смиренные птицы. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз», — рассказывает старшая просфорница Свято-Симеоновского собора Анна Юрасова.
Булочки выпекаются по такому же рецепту, что и просфоры (маленький церковный хлеб, который раздают во время службы). В состав входит святая вода, мука, дрожжи, соль. Получается тесто, из которого просфорницы лепят жаворонков. Выпекаются булочки около 3—4 часов.
В день праздника после литургии их раздадут прихожанам Свято-Симеоновского и Христорождественского соборов.
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