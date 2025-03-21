Южноуральские просфорницы испекли 250 жаворонков

Булочки в виде птичек раздадут прихожанам православных храмов

В субботу, 22 марта, Православная церковь отмечает день памяти 40 Севастийских мучеников. Издавна существует традиция — печь к этой дате постные булочки в виде жаворонков. Все секреты выпекания жаворонков — в фоторепортаже ИА «Первое областное».



Просфорная — особое место. Это как алтарь, куда обычным людям хода нет, только с благословения батюшки.



В просфорной Свято-Симеоновского кафедрального собора мастерицы с особым трепетом готовят этих птичек. Они символизируют души мучеников, восходящие к Богу, или их молитву. Сорок мучеников — воины-христиане, принявшие смерть за веру в 320 году. Они отказались отречься от Христа и замерзли в ледяном озере. В память о них в храмах и пекут жаворонков.



Почему именно жаворонки?



«Это смиренные птицы. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз», — рассказывает старшая просфорница Свято-Симеоновского собора Анна Юрасова.

Булочки выпекаются по такому же рецепту, что и просфоры (маленький церковный хлеб, который раздают во время службы). В состав входит святая вода, мука, дрожжи, соль. Получается тесто, из которого просфорницы лепят жаворонков. Выпекаются булочки около 3—4 часов.



В день праздника после литургии их раздадут прихожанам Свято-Симеоновского и Христорождественского соборов.