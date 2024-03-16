Южноуральские предприниматели рассказали, как и зачем пошли на выборы

В круговороте дел они нашли время для выполнения гражданского долга

Выборы президента страны продолжаются. В информационном агентстве «Первое областное» на этот раз выяснили, как голосуют южноуральские бизнесмены. Оказалось, что для некоторых выборы стали поводом посетить родную деревню, а для других и отдых на острове не стал помехой для голосования.

Компания «Iron King» давно вышла за пределы Челябинской области. Ее основатель Артем артемьев в последние годы возглавляет региональное отделение «Опоры России». Но на выборы президента приехал в родню деревню Волковский Верхнеуральского района.

«Сколько бы не путешествовал, в каких бы краях в нашей необъятной России не работал, а самым дорогим сердцу местом остается родная деревня. Место, где родился и вырос. Вместе с Татьяна Уланова проголосовали на избирательном участке посёлка Волковский. Сделал выбор и сердцем, и разумом», — поясняет Артемьев.

А Евгений Чепурнин, общественный деятель из Магнитогорска, производитель южноуральского хамона предпочел формат дистанционного голосования. О чем и оповестил своих подписчиков в социальных сетях, дополнив пост скриншотом в линого кабинета госуслуг.

Директор по продукту Polyptron Евгений Алханов назвал ДЭГ выборами из космоса.

«Я проголосовал из космоса! Как же круто, что в нашей стране так стремительно развиваются цифровые технологии. Находясь в другом городе, успел в перерыве между умыванием и завтраком, проголосовать на выборах президента», — написал он в соцсетях.

Бизнесвумен Алена Лайер рассказала, как на это раз проголосовала ее семья: сама Алена выбрала ДЭГ, а ее супруг — традиционный способ.

«Помню еще в детстве ходила на выборы с родителями. Это было очень волнительно и похоже на праздник.



Я мечтала, что когда вырасту, обязательно пойду на выборы и буду голосовать. Выросла и исполнила свою мечту, причем уже несколько раз. Да, и такие детские мечты бывают.

В этот раз голосование для меня прошло в новом формате. Решила оценить возможность электронного голосования. Очень удобно, не выходя из дома, отдать свой голос. А вот муж мой принял участие в выборах традиционным способом. Мы сделали свой выбор», — рассказала она.

Основательница галереи ценностей и ремесла «Историст» Елена Золина-Модебдадзе рассказала, как нашла время сегодня прийти на выборы.

«Субботний день в нашей семье академический. График состоит из занятий в разных направлениях. Вместе с тем, мы с дочкой наши время сделать выбор! Майя впервые была на голосовании. А я вспомнила свой первый поход на избирательный участок в 90-ые с мамой. Она мне читала про каждого кандидата и будто бы даже советовалась», — написала Елена в соцсетях.

Основатель онлайн-академии телесных практик из Челябинска Анна Кашка в эти дни отдыхает на острове Самию. В своих соцсетях она показала, как в отеле организован участок для голосующих россиян. Законность и тайну голосования соблюли по всем требованиям, сообщает челябинка.

Даян Иштимиров из Кунашакского района, владелец кафе «Кочевник» занимается разведение лошадей и кумосолечением призвал земляков прийти на выборы:

«Уважаемые жители нашего района, нашей необъятной Родины — России! Сегодня сделал свой важный выбор в пользу Стабильности Мира и Процветания. Призываю вас в оставшиеся дни голосования до 17 марта прийти на избирательные участки, проявить свою патриотическую, гражданскую позицию, сделать правильный выбор», — отметил он.

Что ж, и мы присоединяемся к его словам — время для голосования еще есть. Может быть и наши читатели в материалах информагентства о ходе голосования увидят свои истории. Выборы президента страны завершаются завтра, 17 марта в 20:00. Ждем вас на избирательных участках!