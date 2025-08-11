Южноуральские православные отмечают Рождество Николая Чудотворца

Это один из самых почитаемых святых у верующих

Сегодня, 11 августа, православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. Он особенно почитаем в христианском мире из-за своей доброты, милосердия и способности совершать чудеса. Тысячи верующих обращаются к нему, прося помощи и утешения. О том, почему именно к нему чаще всего идут прихожане, и о случаях настоящего чуда читайте в материале журналиста ИА «Первое областное».

На территории храма святителя Василия Великого на ЧТЗ расположен еще один храм. Он намного меньше, но никогда не бывает пуст.





Это часовня Николая Чудотворца. Здесь мы встретились с Александром Акуловым, служителем храма, помощником настоятеля.





В каждом храме есть икона Николая Чудотворца, и не одна. Здесь хранится удивительная икона, возможно, привезенная из западных областей России.





«Это свадебная икона, ей благословляли на бракосочетание. Написана икона масляными красками, сделана имитация свечей, украшена венком из ткани и пластиковых цветов, часть венка невесты», — рассказывает Александр.

Уникальность этой часовни заключается в том, что здесь хранятся мощи Николая Чудотворца, привезенные из Италии. В Челябинске такую святыню можно встретить еще только в храме при областном суде, тоже названном в честь почитаемого святителя.





«Это чудо, что мощи прибыли в наш храм. Это был 1997 год, к нам приезжала маркиза Иммаколата из Италии. У нас храм был пустой, голые стены, не было алтаря. Она была расстроена тем, что нет украшений, реликвий в храме. Сказала: „Я постараюсь в Риме добыть“. Она обратилась в Папскую курию и получила разрешение. Нам выдали документы, что Римский престол передает в наш храм в знак почитания Святого Николая его мощи», — описывает Александр.

В храме Василия Великого, расположенном рядом, хранится еще одна икона Николая Чудотворца. Эта икона увешана различными украшениями — кольцами, серьгами, крестиками. Эта традиция существует издавна. Прихожане отдают украшения иконам в знак благодарности за помощь или исцеление, полученные через молитвы. Это выражение веры и признательности святым за их заступничество.





Татьяна, служащая при храме, показывает нам кольцо, его накануне принесла женщина, которой помогла молитва. Вообще, служа в храме, она становится свидетелем историй людей — иногда печальных, а иногда — счастливых.





«Запомнилось: приходила женщина, у которой внук ушел на спецоперацию. Он очень набожный. Николай Чудотворец — тот святой, которого он почитал и боготворил. Ему нужно было уезжать в отпуск, и, как только он уехал, по их роте был прилет и все погибли тогда. Каждую неделю приходит мужчина к Николаю Чудотворцу, он очень долго с ним разговаривает», — делится Татьяна.

Интересную историю рассказывает и Александр: «Женщина жила с мужем, и их отношения не ладились. Она пришла помолиться Николаю, обратилась к нему, долго стояла. И ей было такое откровение от Святого Николая, прямо голос был: „А зачем ты носишь украшения, подаренные другими мужчинами? Это нечестно перед твоим мужем“. Она тут же сняла с себя и сказала, чтобы повесили на икону. И у нее все наладилось».

Чудеса, которые творит икона, бесконечны.

«У кого опухоль рассосалась, у кого что. Чаще всего болезни душевного плана исцеляет, избавление от зависимостей различных, помогает военным. Вот недавно история — пришла похоронка, мать молилась в храме, а он живой оказался. Много избавления от детских болезней, когда врачи помочь не могут, остается только верить. И люди верят. Все люди рассказывают, что Святой Николай помогает очень быстро», — говорит Александр.

Все это время наш разговор проходит внутри храма, и пришедшие туда верующие с интересом слушают рассказ Александра. И на вопрос, почему же именно Николай Чудотворец стал так почитаем у православных верующих, прихожане отвечают:

«Он помогает! Всегда. С чем не обратишься, он всегда поможет».



*Маркиза Иммаколата Соларо дель Борго — представительница древнейшего итальянского аристократического рода. По отцовской линии она относится к семье Дентиче ди Фрассо, по материнской — к семье Колонна ди Пальяно. Среди предков маркизы много видных римских церковных деятелей, в том числе и папа Мартин V.

Маркиза известна как «маркиза, которая любит Россию». Она получила статус верного друга православной церкви, передавая в российские храмы христианские святыни. В мае 2007 года привезла в Казань мощевик с частицей ризы Пресвятой Богородицы. Во время аварии на Чернобыльской АЭС маркиза через Мальтийский орден организовала в Италии лечение и отдых пострадавших от аварии детей.