Южноуральские православные готовятся встретить ковчег с мощами святого Николая Чудотворца

Его доставят 30 ноября

Ковчег с мощами святого Николая Чудотворца привезут в Челябинск. Как рассказали в епархии, его поместят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Каждый день с 30 ноября по 9 декабря перед одной из самых почитаемых у православных святынь будут читать акафист и служить молебны. Жители Челябинска и области смогут обратиться к святому за помощью.

В ковчеге также хранится миро, проистекающее от святыни. А еще часть гроба, в котором в 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари.