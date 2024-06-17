Южноуральские православные чтят память священномученика Петра Беляева

В Челябинской митрополии рассказали его историю

Сегодня, 17 июня, православные чтят память священномученика Петра Беляева, святого Челябинской митрополии, служившего с 1905 года в Успенском храме города Касли.



Каслинские священники служили и после революции, и когда началась Гражданская война. 16 июня 1918 года иерея Петра Беляева арестовали красноармейцы. В ночь на 17 июня священнослужитель был расстрелян.

Его тело нашли только через месяц. 6 июля большевики расстреляли еще двух священников: отца Александра Миропольского и отца Петра Смородинцева — и с ними двадцать семь прихожан. Их отпевали всех вместе в Успенской церкви. Духовенство похоронили за алтарем. Священномученик Петр Беляев был прославлен решением Священного синода 17 июля 2002 года.