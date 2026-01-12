Южноуральские последователи Игоря Курчатова работают на оборону и развитие страны

Известный физик родился и трудился в Челябинской области

12 января исполняется 123 года со дня рождения выдающегося физика Игоря Курчатова, который родился в городе Сим Челябинской области.

Именно под руководством Игоря Курчатова была создана первая отечественная атомная бомба, а позднее он стал инициатором мирного использования атомной энергии. Он стал инициатором создания первой в мире АЭС в Обнинске и атомного ледокола «Ленин». Его работа напрямую связана с Челябинской областью, где в Озерске (тогда комбинат № 817) был запущен первый промышленный реактор для наработки плутония.

«Южноуральские предприятия вносят огромный вклад в оборонную мощь и развитие атомной отрасли. Мы гордимся, что Игорь Курчатов — наш земляк. На Южном Урале ему установлены памятники, а в Челябинске в его честь назван район и аэропорт. В 2023 году, к 120-летию ученого, в Симе на месте, где стоял его родной дом, открыли новую мемориальную доску», — отмечает губернатор Алексей Текслер.

Наследие Игоря Курчатова продолжает жить в атомной отрасли России. Он стал основоположником традиций, родоначальником школы ученых и инженеров, которые стали основной силой и гарантией уверенного развития России.

В 2025 году отмечалось 80-летие атомной промышленности. К этой дате мы вспомнили биографию Игоря Курчатова: семья, учеба, любовь, работа и, конечно, его прорыв в атомной промышленности.