Южноуральские полицейские вышли на поиски нелегальных фейерверков

Сфера интересов — места торговли пиротехникой

Полицейские Челябинской области отправились в места торговли петардами и фейерверками. В канун новогодних праздников в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

«Цель рейдов — предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с продажей и применением пиротехнических изделий: выявление и пресечение фактов нелегального оборота и каналов поставки контрафактных салютов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции напоминают: приобретать пиротехнику рекомендуется в спецмагазинах или торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

«Использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение правилами безопасности, неумение, а нередко и нежелание правильно, в соответствии с инструкцией, применять фейерверки может привести к тяжким последствиям», — напомнили в полиции.

Граждан, которым известно о фактах незаконной продажи фейерверков, просят звонить в дежурную часть.