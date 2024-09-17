Южноуральские пилоты дронов завоевали призы всероссийской «Соколиной охоты»

Участники состязались в проектировании, программировании БПЛА и виртуозности управления ими

Точность, скорость, инновации: юные челябинские пилоты дронов вернулись с «Соколиной охоты» — Всероссийского чемпионата по беспилотным технологиям, который проводился на базе Ульяновского педуниверситета имени И.Н. Ульянова. В состязаниях приняли участие пять южноуральских команд, две из них завоевали награды.

В состязаниях приняли участие 300 молодых спортсменов из 27 регионов России, которые соревновались состязались в проектировании и программировании БПЛА, а также демонстрировали виртуозность управления дронами.

Соревнования охватывали три возрастные категории (9-11 лет, 12-15 лет, 15-18 лет) и включали четыре трека: «Автономная мобильная платформа», «Автономное прохождение лабиринта», «Проектирование конструктора квадрокоптера», «Доставка грузов».

Команда детского технопарка «Кванториум» Челябинска под руководством Атлера Хужина заняла первое место в треке «Доставка грузов». Кванторианцы разработали две системы — одну для сброса и захвата грузов, другую только для сброса. Свои устройства школьники настраивали самостоятельно, тренер помогал лишь на этапе финальной доработки.

«Соревнования оказались испытанием на время и точность. Полеты в режиме FPV (вид от первого лица), доставка грузов в заданную точку по сложной траектории — задача не из легких, но ребята справились с ней отлично. Система сброса, выбранная в финале, позволила успешно пройти дистанцию», — рассказывает преподаватель.

Команда Александры Лисневской, педагога допобразования магнитогорского «IT-куба», участвовала в треке «Проектирование конструктора квадрокоптера»: ребята создали образовательный конструктор, с помощью которого можно собрать квадрокоптер. Новинку будут использовать на занятиях в школах и в кружках технического творчества.

Справилась с поставленной задачей и команда из центра цифрового образования «IT-куб» Южноуральска под руководством Сергея Бапашева, айтикубовцам предстояло создать коптер, который доставляет грузы из точки А в точку Б по маршруту, предложенному организаторами соревнований. По словам педагога, команда вдохновлена новыми идеями и с нетерпением ждет участия в чемпионате 2025 года, готовиться к которому начинает уже сейчас. И в следующий раз команда твердо нацелена на призовые места.

«„Соколиная охота“ — это не просто соревнования, это мощная платформа для обмена опытом, тестирования новейших инженерных решений и развития инновационного мышления у молодых ребят. Участие в таких мероприятиях позволяет юным инженерам и программистам получать практические навыки, учиться работать в условиях жесткой конкуренции и ограниченного времени для решения сложных задач», — комментирует директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Добавим, командировка в Ульяновск стала возможной благодаря программе субсидирования поездок на соревнования технического профиля. В рамках субсидии на «Соколиную охоту» отправилось пять команд: 17 пилотов и тренеров. Помимо уже упомянутых команд на чемпионате выступили команды Динислама Юламанова из «IT-куба» Магнитогорска и Дмитрия Акатышева из «Кванториума» златоустовской школы № 35.