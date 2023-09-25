Южноуральские пенсионеры восстанавливаются после болезней в сердце Каштакского бора

Именно там расположено гериатрическое отделение — место реабилитации для граждан старше 60 лет

В Челябинской области прямо в сердце Каштакского бора расположено гериатрическое отделение городской клинической больницы № 6 — место, где пожилые люди, перенесшие инфаркт, пневмонию и другие заболевания, восстанавливаются. Как рассказали сотрудники отделения, разместиться там могут всего 26 человек и отбоя от посетителей у них нет, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отделение реабилитации южноуральцев старше 60 лет было построено еще в 1978 году. Оно стало вторым в Советском Союзе. Сейчас, спустя 45 лет, здесь работают лечебный и два спальных корпуса, столовая и собственная газовая котельная. Кстати, в последней недавно сделали ремонт. Корпуса отремонтируют в ближайшие пару лет.

Реабилитация в самом сердце бора — то, что нужно после болезни, особенно пожилым людям. В гериатрическом отделении они занимаются лечебной физкультурой, ходят на физиотерапию, массажи, читают книги, общаются со сверстниками. Летом ходят на пикники, где их развлекают творческие коллективы, а зимой катаются на лыжах.

«У нас запись идет на два месяца вперед. Чтобы попасть на лечение, пациенты или их лечащие врачи созваниваются с нами, и мы вместе определяемся, когда они к нам приедут. На месте за 10 дней до прибытия они заполняют необходимые направления, затем приезжают к нам. Перед визитом пациентов мы обязательно созваниваемся с ними, уточняем, не изменились ли планы», — рассказала заведующая гериатрическим отделением ГКБ № 6 Марина Виноградова.

Также она добавила, что на реабилитацию к ним приезжают пожилые люди со всей области.

Многие пациенты признаются, что в отделении чувствуют себя как дома.

«Я здесь уже 12-й раз. Отдыхаю, лечусь, мне очень нравится. Какой воздух! Стараюсь ездить раз в полгода. Живу в Ленинском районе. Сотрудницы — умницы! Здесь собирается отличная компания: знакомимся, общаемся», — рассказала Раиса Тарабрина.

Работа в отделении не останавливается ни на день. Многие пациенты даже Новый год отмечают там — в самом сердце заснеженного бора.