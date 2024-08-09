Южноуральские пенсионеры начали получать выплаты ко Дню пожилого человека

Размер денежных перечислений составляет 800 рублей

Южноуральские пенсионеры начали получать выплаты ко Дню пожилого человека. Решение о назначении выплат принято губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба Министерства социального развития.

Единовременные выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены более чем 844 тысячам южноуральцев — тем, кто на 1 октября 2024 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида).

«Всего на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 675,7 миллиона рублей. Выплаты будут начисляться в проактивном режиме, то есть южноуральцам никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет, открытый в кредитной организации», — уточнили в пресс-службе Минсоца.

Большинству южноуральцев выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены в августе. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября.