Южноуральские пассажиры получат кешбэк за поездки в электричках

При условии, если оплачивать покупку билетов жители Челябинской области будут картой «Мир»

Жители Челябинской области, расплачиваясь картой «Мир» за поездки в электричках Свердловской пригородной компании, будут получать кешбэк в размере 10 процентов. Акция действует с 15 июля до 15 ноября 2021 года, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Для того чтобы получить возврат средств, необходимо зарегистрировать карту на сайте «Кешбэк по карте „Мир“» и приобрести билеты в железнодорожных пригородных кассах, приложениях «РЖД Пассажиры» и «Пригород» или в терминалах самообслуживания, оплатив их картой. Кешбэк в размере 10 процентов, но не более 20 рублей, будет зачислен в течение 5—7 рабочих дней.

«Впервые в России запущена акция, в рамках которой можно экономить на проезде в пригородных поездах. Ежедневно услугами Свердловской пригородной компании пользуются десятки тысяч пассажиров, и наверняка у многих из них есть карты нашей платежной системы. Мы уверены, что они оценят удобство и выгоду нашего предложения»,— прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Отметим, принять участие в акции могут не только жители и гости Челябинской области, но и Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, Республики Башкортостан на участках Кукшик — Тюбеляс и остановочный пункт 1792 км — Яхино, а также Ханты-Мансийского автономного округа.