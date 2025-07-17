Южноуральские пары могут принять участие в марафоне «Выходи за меня»

Семьям предлагают поделиться историями знакомства

С 8 июля по 8 октября в соцсети «ВКонтакте» проходит всероссийский марафон «Выходи за меня». Там пары могут поделиться историями о создании семьи и регистрации брака, сообщает сайт правительства Челябинской области.

У пар из Челябинской области также есть возможность принять участие в этом событии, которое проходит в рамках национального проекта «Экономика данных».

Об условиях конкурса можно узнать на сайте организатора. Участвовать могут пары, планирующие свадьбу, уже женатые, или те, кто подал заявление через «Госуслуги».

Главный приз марафона — романтическая поездка для двоих по России. Победителей выберет жюри, а лучшие посты разместят на сайте проекта выходизаменя.рф. Организатором марафона выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и «ВКонтакте». В прошлом году в марафоне участвовало более 660 пар.

Онлайн-сервис госуслуг для подачи заявлений в ЗАГС пользуется огромной популярностью: им воспользовались уже более 2,3 миллиона пар, комментирует генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Автор: Полина Пашнина