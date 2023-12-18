Южноуральские общественники приветствовали новость о самовыдвижении Путина

По мнению лидеров региональной Общественной палаты, транслируемые им национальные цели развития нашли отклик в сердцах граждан

Председатель и члены Общественной палаты Челябинской области поддержали решение главы государства Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы 2024 года.

«В минувшую субботу в Москве самые известные люди страны, лидеры общественного мнения, военные и врачи, предприниматели и общественники, а также представители других социальных групп собрались со всех уголков нашей необъятной страны вместе, чтобы заявить о поддержке своего президента. Всех их объединяет патриотизм, любовь к своей родине и желание защитить и сохранить свою страну. И это событие в очередной раз показало всему миру, что Владимир Путин — национальный лидер и россияне всецело ему доверяют», — прокомментировал председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

По мнению советника председателя Палаты Эльвины Валеевой, то, как меняется сегодня мировая и российская повестка, демонстрирует небывалый рост общественной консолидации вокруг Верховного главнокомандующего и поддержку большинством граждан выбранной им программы развития страны, в основе которой курс на суверенитет, сохранение национальной идентичности и безопасность.

«Защита традиционных духовно-нравственных ценностей, колоссальная поддержка некоммерческого сектора, открытость взаимодействия с гражданами и личная вовлеченность главы государства в решение социальных проблем создали условия для мощного развития гражданского общества, ставшего главным союзником российского государства и в мирные, и в военные времена. Национальные цели развития, транслируемые президентом, нашли отклик в сердцах гражданских активистов, к числу которых причисляем себя и мы, и сформировали созидательный принцип управления государством под девизом „Мы вместе“. Новую предвыборную программу развития страны президент тоже планирует разрабатывать вместе с российским народом, опираясь на его потребности. Такого опыта соуправления нет ни в одной стране мира, поэтому сформировавшееся гражданское общество может считаться еще одним примером демонстрации „мягкой силы“ России, который нужно продолжать развивать — безусловно, вместе с президентом Владимиром Путиным», — полагает она.

Приветствует решение Владимира Путина выдвинуться на должность президента в 2024 году председатель комиссии ОПЧО по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту Наталья Балынская:

«Владимир Путин — настоящий национальный лидер. Возглавлять страну-цивилизацию, несущую ответственность не только за судьбу своей Родины в переломный момент, но и за весь мир, не просто дорогого стоит, это — призвание, миссия, судьба. Часто вспоминаю „Аксиомы власти“ Ивана Ильина, который век назад говорил, что, если страна, погруженная в мелкие проблемы и сиюминутные задачи, „пропустит“ единственного лидера, способного переломить историю, она обречена на провал. Уверена: Россия не пропустит. Владимир Путин уже показал: он не боится брать ответственность на себя в самые нелегкие времена и принимает непростые решения. Это — настоящий лидер, способный повести за собой, принимать адекватные вызовам решения. Приветствую и поддерживаю решение Владимира Путина выдвинуться на должность президента в 2024 году».

Напомним, ранее самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента поддержали предприятия региона и известные челябинцы. Несколько южноуральцев вошли в инициативную группу.