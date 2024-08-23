Южноуральские мусульмане собрали грузовик гуманитарки для раненых пациентов госпиталя в Макеевке

Инициатором сбора стал муфтий Челябинской области Ринат хазрат Раев

Полный грузовик вещей для раненых бойцов спецоперации, которые прибывают на лечение в полевой госпиталь в Макеевке, собрали прихожане южноуральских мечетей. Очередной сбор всего около недели назад объявил муфтий Челябинской области Ринат хазрат Раев.

Откликнулись все общины, рассказывает муфтий: Магнитогорск, Нагайбакский, Кизильский и Агаповский районы, Варна, Карталы, Троицк, Аргаяшский и Кунашакский, Сосновский и Красноармейский районы...

«Или везут вещи — одежду (футболки, майки, обувь, спортивные костюмы), средства гигиены, медикаменты, или перечисляют деньги, на которые мы закупаем необходимое. Из Курганской области тоже откликнулись общины», — рассказал Ринат Раев.

600 килограммов груза — это не вещи, это тушенка халяль — из говядины и баранины, которую помогли подготовить неравнодушные прихожане. Сегодня муфтий вручил благодарственные грамоты самым активным помощникам и волонтерам.

«Впервые мы отправляем груз именно в полевой госпиталь, а до этого регулярно отправляли на передовую маскировочные сети, которые плетут наши женщины и дети, гвозди, доски квадрокоптеры и машины. Отправляли лопаты — и штыковые, и саперные. Думаю, что скоро еще соберем такой груз — судя по отзывам, он всегда пригодится», — добавляет муфтий.

Он также рассказал, что в Челябинске приостановили сбор денег для строительства соборной мечети в Тракторозаводском районе:

«Сначала все средства — на фронт, для нашей общей Победы».