Южноуральские мусульмане отмечают Ураза-байрам

Это один из главнейших исламских праздников

В ночь на 31-е марта мусульмане отметят светлый праздник Ураза-байрам. Им заканчивается строгий пост, который верующие соблюдают в священный месяц Рамадан.

В Ураза-байрам отменяются все ограничения, которые верующие соблюдали на протяжении месяца. Мусульмане собираются всей семьей за праздничным столом и благодарят Аллаха. Также в этот день глава семьи платит милостыню бедным. Это могут быть как деньги, так и продукты.

«Этот светлый день напоминает верующим о том, как важно проявлять доброту и заботу о ближних, какое значение имеют в жизни единство и сплоченность. На этих непреходящих ценностях веками держится наше многонациональное общество»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Праздник Ураза-байрам возвращает людей к духовным истокам, укрепляет связь поколений и дает новые силы для преодоления всех трудностей, добавил губернатор.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал мусульманам Челябинской области крепкого здоровья, мира и согласия в домах.