Южноуральские муниципалитеты передали две партии книг для школьников ДНР

Произведения из школьной программы и канцелярия уже отправлены в Волноваху

Общественники Еткульского и Еманжелинского районов передали в донецкую Волноваху две партии книг из школьной программы и канцелярские принадлежности для школьников. Сбор гуманитарной помощи для учеников стартовал после общения глав муниципалитетов с министром образования ДНР Ольгой Колударовой, рассказал Первому областному информагентству замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов.



«Глава Еткульского района Юрий Кузьменков на встрече с Ольгой Колударовой спросил, чем район может помочь Донбассу. Получил ответ, что у нас остро не хватает русской литературы. В Волновахском районе часть населенных пунктов — освобожденные территории, то есть еще полтора года русские книги там были под запретом. Чтобы обеспечить учебный процесс, еткульцы объявили гуманитарный сбор. Аналогичную акцию организовал в своем муниципалитете глава Еманжелинского района Евгений Светлов», — рассказал Дмитрий Гатов.

Как уточняет в своем ТГ-канале Юрий Кузьменков, жители Еткульского района за короткий срок собрали серьезную партию канцелярских принадлежностей. Отдельно глава муниципалитета поблагодарил руководителя СПК «Коелгинское» Анатолия Шундеева и директора ООО «ЕСТА» Олега Шушина, которые приобрели для детей Волновахи более тысячи книг.

Напомним, Челябинская область в июне 2022 года взяла шефство над донецкими городами Волновахой и Ясиноватой. В минувшем августе губернатор Алексей Текслер в очередной раз посетил подшефные территории с рабочим визитом и осмотрел объекты, которые восстанавливают южноуральские строители.