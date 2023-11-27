Южноуральские лесники перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников

Для предотвращения незаконных рубок молодых елок пройдут спецрейды и будут организованы стационарные посты

В лесах Челябинской области стартовала предновогодняя кампания: инспекторы и полицейские усилили контроль за «черными» лесорубами.

Как рассказал заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин, в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев пройдут спецрейды, будут организованы стационарные посты.

«Лесные инспекторы будут работать и в будни, и в выходные дни. Как показывает практика, „черные“ лесорубы к праздникам начинают готовиться заранее, поэтому в усиленный режим работы мы перешли уже с 20 ноября», — рассказал он.

Напомним, в предновогодний период прошлого года было организовано 26 стационарных постов и проведено 1740 рейдов. В результате было выявлено шесть случаев незаконной заготовки новогодних елей — на территории Брединского, Карталинского, Чебаркульского, Златоустовского и Кусинского лесничеств.

Напомним, за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для граждан составляют 3—4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20—40 тыс., для юрлиц — 200—300 тыс. рублей. Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если он составит 5 и более тысяч рублей, это влечет уголовную ответственность. Максимальная санкция статьи 260 УК РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы.