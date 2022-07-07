Южноуральские легкоатлеты завоевали 10 наград на первенстве России

Спортсмены Челябинской области привезли домой две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали

Сегодня, 7 июля, в Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. По итогам трех дней соревнований сборная Челябинской области заняла шестое место из десяти в Суперлиге. Наши земляки завоевали 10 медалей, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В первый соревновательный день южноуральские спортсмены взяли две медали — золото и серебро. Никита Павлов финишировал первым на дистанции 3 000 метров. Второе место в забеге на эту же дистанцию Челябинской области принесла Анна Минулина.

Во второй день первенства России наши земляки принесли региону 4 медали: три серебра и одну бронзу. Третье место в прыжках с шестом занял Данил Грязнов. Он показал результат 4.90. После Артем Змейкин пробежал 800 метров за 1:51:21, чем обеспечил себе второе место. Серебряную награду за бег с препятствиями на 300 метров получила Злата Волокотина. Ее результат — 1:51:21. В завершении дня Роман Борисов набрал 6918 очков в 10-борье и занял 2 место на Первенстве России.

Третий день принес нашей сборной четыре медали: одну золотую, одну серебряную, и две бронзовые. Никита Павлов пробежал 5000 метров быстрее своих соперников, чем обеспечил себе вторую победу на этих соревнованиях. Анна Минуллина завоевала второе место в беге на ту же дистанцию. Дарья Чукшис с результатом 1.82 стала бронзовым призером по прыжкам в высоту. Взятая ей высота является нормативом Мастера спорта России. Третье место в дисциплине «тройной прыжок» у Даниила Кучерина. Его результат — 15.12.

Команда Челябинской области не смогла обойти спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Свердловской области в общекомандном зачете. В Суперлиге региональная сборная заняла шестое место.

Напомним, на это первенство команда Челябинской области заявлялась в сильнейшем составе.

Автор: Алексей Борякин