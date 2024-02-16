Южноуральские контрразведчики принимают поздравления с 90‑летним юбилеем

В праздничный день сотрудники подразделения перелистали страницы истории

Ответственные за безопасность южноуральцев отмечают сегодня, 16 февраля, 90 лет с момента образования Управления ФСБ по Челябинской области. О главных событиях и достижениях напомнили в пресс-службе подразделения.

За годы работы сотрудники ведомства не раз показывали себя героями, исполняющими профессиональный долг. Впрочем, контрразведчики не только принимали участие в противодействии угрозам, но и помогали жителям отстраивать регион — участвовали в строительстве промышленных гигантов, послевоенном восстановлении экономики и создании «атомного щита» государства. Во время Великой Отечественной войны 145 южноуральских чекистов отправились на фронт в составе разведывательных и контрразведывательных организаций, вернулись домой только 46 из них.

«Профессионализм, преданность Отечеству, готовность защищать Родину в любых условиях, настойчивость и инициатива, традиции и опыт — таковы отличительные черты военнослужащих Управления ФСБ России по Челябинской области», — отмечают в ведомстве.

В послевоенные годы сотрудники управления воевали в Афганистане и на Северном Кавказе. Сейчас доблестные защитники противодействуют иностранным спецслужбам, борются с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и распространением наркотиков.