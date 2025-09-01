Южноуральские контрразведчики поздравили подшефных школьников с Днем знаний

Учащиеся профильных классов ФСБ в ОЦ № 5 принесли присягу кадет и получили погоны и звания

Сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области поздравили с Днем знаний своих подшефных — учащихся школы № 118 имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова, образовательного центра № 5 Челябинска и воспитанников Есаульской школы-интерната, сообщает пресс-служба ведомства.

Подобные встречи контрразведчиков с детьми стали уже давней доброй традицией. Так, над детдомом в Сосновском районе региональное управление ФСБ шефствует более 20 лет.

А в образовательном центре № 5 с 2022 года работают профильные классы Федеральной службы безопасности. Сегодня их учащиеся на торжественной линейке произнесли присягу кадет, им вручили погоны и присвоили звания, особо отличившимся вверены обязанности командиров и вручены грамоты за участие в параде, посвященном 80-летию Великой Победы.

Добавим, сотрудники и ветераны УФСБ систематически проводят с подшефными школами уроки мужества по патриотическому воспитанию молодежи или разговоры о важном, вместе посещают музеи области, со своими подопечными встречаются на спортивных площадках. Кадеты участвуют в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы, и военно-патриотических играх.

