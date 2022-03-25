Южноуральские компании смогут получать господдержку за наем молодых сотрудников

Разбираемся, что это означает для работодателей и специалистов-новичков

Компании, которые возьмут на работу молодых специалистов, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Чтобы узнать, как нововведения отразятся на работодателях и молодых специалистах, ИА «Первое областное» пообщалось с начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владиславом Смирновым.

В постановлении говорится о трудоустройстве граждан не старше 30 лет. Под требования подходят: выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

При этом в Челябинской области, по словам Владислава Смирнова, у работодателей и без того имеется высокий спрос на молодых сотрудников. По его оценкам, в целом статистика складывается оптимистичная.

«На начало года в службе занятости стояло 298 выпускников, вчера их было уже 130. То есть, за 2,5 месяца у нас снижение в 2,5 раза точно есть», — отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения.

Важно понимать, что появление выпускников в службе занятости — явление цикличное, потому что выпуск из учебных заведений состоится в конце мая. Пик обращаемости, по словам собеседника, приходится на сентябрь-октябрь. Но и на этот период прогнозы позитивные.

«В прошлом году мы фиксировали очень низку обращаемость. Против 2600 человек, обратившихся в 2020 году, в 2021 году обратилось уже 1300. Это говорит о том, что проблема безработицы среди выпускников серьезно снизилась»,— подчеркнул Владислав Смирнов.

С молодыми специалистами все ясно, но что новое постановление значит для работодателей? Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Чтобы получить господдержку, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

Но есть ли риск того, что компании станут ради субсидий нанимать сотрудников фиктивно? Владислав Смирнов уверяет, что это исключено.

«Это же очень серьезные последствия, вплоть до заведения уголовного дела на работодателя», — прокомментировал спикер.

К тому же, согласно нововведению, работодатель будет получать выплаты за месяц труда молодого специалиста, затем по прошествии трех и шести месяцев. Это достаточно длительный период, и, по словам Владислава Смирнова, компаниям будет невыгодно заниматься фиктивными трудоустройствами.