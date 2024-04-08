Южноуральские хирурги стали участниками мастер‑класса по мужскому здоровью

Две операции по реабилитации после рака простаты проведет московский профессор

Главный уролог ФМБА России профессор Павел Кызласов проведет в Челябинской области мастер-классы по восстановлению мужского здоровья после лечения онкологии. Участниками станут хирурги областной больницы.

Сегодня проблема последствий лечения рака простаты — наиболее распространенная среди мужчин. Это операции из разряда гиперстерильной медицины, которые требуют подготовки пациента в плане мер асептики и антисептики, а также специализированных навыков хирурга.

«Клиник, которые выполняют органоуносящие операции, например, радикальную простатэктомию, довольно много. А вот специалистов, которые занимались бы восстановлением, социализацией и реабилитацией этих пациентов, довольно мало. Даже если та же самая простатэктомия выполняется самым современным способом, будь то эндоскопическая или роботическая хирургия, в ряде случаев все равно возникают осложнения, такие как недержание мочи и эректильная дисфункция», — прокомментировал актуальность мастер-классов Павел Кызласов.

В отделении урологии Челябинской областной клинической больницы за год проводится 2 300 различных операций, из них более 600 — по программе ВМП. Но по словам завотделением урологии ЧОКБ Сергея Кокнаева, многие процедуры, ранее доступные только в платной медицине, а позже — по квотам программы высокотехнологичной помощи, постепенно переходят в разряд ОМС.

«Думаю, что в конечном итоге данные восстановительные операции тоже станут доступными большему количеству пациентов и мы к тому моменту уже будем готовы эти вмешательства выполнять на потоке», — сказал он.