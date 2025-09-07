Южноуральские газовики вносят огромный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения и экономики региона

В День работников нефтяной и газовой промышленности министр ЖКХ Челябинской области обратилась к работникам и ветеранам отрасли

Министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова обратилась к работникам и ветеранам газовой отрасли с поздравлением по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В своем обращении она подчеркнула важную роль газовой отрасли в обеспечении жизнедеятельности населения и экономики Южного Урала.





Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области

Людмила Алпатова выразила благодарность работникам отрасли за их высокий профессионализм, ответственность и оперативность, которые позволяют успешно справляться с самыми сложными задачами и постоянно модернизировать инфраструктуру:

«Протяженность газовых сетей в регионе сегодня превышает 20 тысяч километров, уровень газификации достиг около 78%, а к 2030 году будет не менее 86%. Каждый год из регионального бюджета выделяется более 950 миллионов рублей на развитие газоснабжения. В период с 2023 по 2024 годы газифицированы 48 населенных пунктов и подключено более 30 тысяч домовладений. До конца 2025 года запланировано завершение строительства свыше 250 километров новых газопроводов, что обеспечит доступ к газу для еще 20 населенных пунктов в 11 муниципалитетах, откроет голубое топливо почти для 5 тысяч домохозяйств».

Министр пожелала, чтобы каждый новый проект завершался успехом, а работники отрасли получали заслуженное признание со стороны общества.

В завершение своего обращения Людмила Алпатова пожелала всем здоровья, удачи в личных делах и счастья в жизни, поблагодарив их за огромный труд и заботу о жителях Южного Урала.