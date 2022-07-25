Южноуральские эковолонтеры навели порядок на Аракульском шихане

Оттуда вывезли около 30 тысяч килограммов мусора

Эковолонтеры из Челябинской области очистили от мусора Аракульский шихан, гору рядом с озером Аракуль. Неравнодушные южноуральцы вывезли с природного памятника 250 120-литровых мешков с пластиком, стеклом, бумагой и другим мусором, который здесь оставляли отдыхающие.



В рамках акции «Вода России» в уборке участвовали более 400 волонтеров из объединения «ЭкоДозор-74», экологического движения «Чистые горы», компании «Фортум» и Союза женщин Челябинской области. Организаторы акции — Министерство экологии Челябинской области.

Отметим, озеро Аракуль и прилегающая к нему территория входит в программу федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».