Южноуральские дорожники заявили о готовности чистить от гололеда федеральные трассы

На автодороги федерального значения в Челябинской области выведут более 120 машин и около тысячи рабочих

Дорожники Челябинской области готовятся к переходу на работу в зимних условиях.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, готовить противогололедные материалы и технику начали еще в мае. Сегодня все — на низком старте: с учетом многолетних наблюдений, дорожники ждут первых снегопадов в горнозаводской зоне уже в последних числах сентября.

«Всего в подрядных организациях подготовлено 125 единиц техники. В том числе около 70 единиц непосредственно комбинированных дорожных машин, которые занимаются снегоочисткой и распределением противогололедных материалов. Число специалистов в службах содержания — около тысячи человек», — рассказал Владимир Муравьев.

Он добавил, что подрядчики всегда ориентированы на то, чтобы максимально быстро привести дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасного проезда, но напомнил, что дорожники не волшебники, и у них есть определенные временные нормативы:

«На устранение зимней скользкости отводится 4-6 часов после окончания снегопада, снег с обочины мы обязаны убрать в течение суток».

Добавим, за своевременностью устранения последствий снегопада тщательно следят. Если сроки нарушены — выставляют штрафы подрядчикам.