Южноуральские дорожники вышли в рейды на трассы у мусорных полигонов

Загрязнение дорог предметами из мусоровозов будет дорого стоить регоператору

Федеральные дороги Челябинской области очистят от мусора: ФКУ Упрдор «Южный Урал» выведет на трассы патрули, которые будут отслеживать нарушение правил перевозки бытовых отходов машинами регионального оператора по обращению с ТКО.

Сообщается, что с сегодняшнего дня представители управления феддорог совместно с сотрудниками подрядных организаций, ГИБДД, природоохранных ведомств и общественных организаций будут на постоянной основе дежурить на всех подъездах, ведущих к полигонам ТБО Челябинской области.





«ПДД запрещают повреждать или загрязнять покрытие дорог, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. К сожалению, как мы видим, региональным оператором по обращению с ТКО данные требования не соблюдаются либо соблюдаются не в полной мере. Сложившуюся ситуацию мы намерены изменить в корне», — отметил начальник отдела содержания ФКУ Упрдор «Южный Урал» Виктор Кетов.

При необходимости подобные нарушения будут фиксироваться также с применением беспилотных аппаратов Госавтоинспекции.

Нарушение правил перевозки бытовых отходов и засорение трасс будет дорого стоить регоператору: статья КоАП РФ об умышленном создании помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей на юридическое лицо.