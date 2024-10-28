Южноуральские дорожники расширят 22-километровый участок трассы на Казахстан

Загруженный участок А-310 через год станет четырехполосным

Один из самых загруженных участков федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан станет четырехполосным. Речь идет о 22-километровом отрезке автодороги от Еманжелинска до Увельского района, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Госконтракт на капремонт участка с 53-го по 75-й километр заключен сегодня, 28 октября. Срок исполнения — до 2026 года.

«Ежедневно по данному участку трассы А-310 проходит до 30 тысяч автомобилей. Предполагается, что доведение его до четырехполосного исполнения позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение транспорта, в полной мере реализуя императивы национального проекта „Инфраструктура для жизни“, стартующего в 2025 году», — говорят в пресс-службе управления федеральных дорог.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал» объявляли о совместных долгосрочных планах по развитию дорожной инфраструктуры на данном направлении. Так, в текущем году уже закончен ремонт на 20 километрах указанной федеральной трассы, в рамках которого благоустроены и оборудованы интеллектуальной транспортной системой в том числе участки в районе КПП «Бугристое» на границе с Республикой Казахстан.