В Челябинской области ужесточают правила продажи алкоголя

Законопроект одобрен в первом чтении, по нему маленькие рестораны и магазины, расположенные в домах, не смогут продавать спиртное

Законодательное собрание Челябинской области приняло в первом чтении поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Новые правила направлены на снижение доступности алкоголя и, как следствие, уменьшение его потребления.

Ключевые изменения коснутся площади залов обслуживания. Продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, будет разрешена только при площади зала обслуживания не менее 50 квадратных метров (ранее — 40 квадратных метров). В настоящее время в области всего 21 бар не соответствует этому новому требованию.

Кроме того, изменится размер допустимого уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала для организаций, торгующих алкоголем, увеличится вдвое. В Челябинске и Магнитогорске он составит 400 тысяч рублей, в других городах — 200 тысяч рублей, в сельской местности — 60 тысяч рублей.

Новые ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года. По мнению разработчиков законопроекта, эти меры помогут снизить уровень алкоголизации населения.