Южноуральские бойцы СВО поздравили земляков с Днем Победы из-за ленточки

В этот день они продолжают выполнять боевые задачи

Сегодня, 9 мая, бойцы СВО продолжают выполнять поставленные боевые задачи. Находясь за ленточкой, они поздравили земляков с Великой Победой.

На снаряды, отправляемые с точностью до секунды на поражение противника, они нанесли такие надписи: «С Днем Победы! Смерть неонацистам», «Великую Победу не забудем!», «Победили наши деды! Победим и мы!».

Видео с передовой от парней 90-ой танковой дивизии ИА «Первое областное» предоставил заместитель главы Волновахского района, наш земляк, Дмитрий Гатов. Бойцы СВО на боевом дежурстве помнят о подвиге предков и из-за ленточки поздравляют россиян с праздником Великой Победы.

90-ая танковая дивизия расположена в небольшом городке Чебаркуль Челябинской области, ребята сегодня выполнят боевые задачи в зоне СВО.

Создана танковая дивизия на базе 34 мотопехотной дивизии, сформированной в 1919 году, получившей орден Красного Знамени и сумевшей пройти большой военный путь. Во времена Великой Отечественной Войны более 11 тысяч бойцов войсковой организации наградили почетными орденами, несколько человек получили звания Героев СССР.