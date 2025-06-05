Южноуральские бойцы СВО ощущают на себе поддержку регионального правительства

Особый акцент на этом сделал губернатор в своем послании

В своем ежегодном обращении к Законодательному собранию Челябинской области губернатор Алексей Текслер отметил вклад региона в приближение победы в спецоперации, помощи фронту, поддержке бойцов, которые «за ленточкой», а также которые уже вернулись с СВО и реабилитируются в мирную жизнь.



В регионе осуществляется большое количество мер поддержки таких бойцов и их семей. Работает Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, реализовывается большое количество мер соцподдержки и т. д.

Ветеран СВО Кирилл Пастухов на себе ощущает помощь регионального правительства.

«В ходе СВО я потерял правую ногу. В рамках программы мне выделили полтора миллиона рублей на покупку автомобиля»,— рассказывает он.

Кирилл живет в сельской местности, и для него автомобиль — это неотъемлемая часть жизни.

«На сегодняшний день очень хорошо ветеранов поддерживают. Конкретно в моем случае меня сопровождают от ранения и до настоящего времени. Это касается и бытовой жизни, и трудоустройства», — комментирует Кирилл Пастухов.

Так, совсем скоро в регионе будет создана сеть медицинских учреждений для реабилитации участников СВО. Прежде всего филиалы центра будут открыты в крупных городах: Магнитогорске, Миассе, Златоусте. Пройти реабилитацию здесь также смогут участники СВО, проживающие на соседних территориях.