Южноуральские бойцы СВО делают свой выбор президента страны

Несмотря на короткий период отпуска или ранения, мужчины идут к УИК

В Челябинской области продолжается третий день выборов президента страны. В голосовании принимают частие семьями и коллективами. Приходят на выборы и воины.

Доброволец СВО пришел на выборы в свой родной избирательный участок. Житель Аши Ильяс Зарипов в эти дни пребывает в отпуске. Сегодня он нашел время и принял участие в голосовании на выборах президента.

Ильяс проголосовал на избирательном участке, который расположился в Ашинском детско-юношеском центре. Его тепло встретили члены комиссии.

А житель Южноуральска Святослав тоже в эти дни пребывает дома, правда, по другой причине — из-за ранения. Мужчина сегодня пришел с женой на избирательный участок и сделал свой выбор.