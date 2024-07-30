Южноуральские бойцы с передовой благодарят за помощь и поддержку

Из Челябинской области «за ленточку» едут и оружие, и предметы первой необходимости

Челябинское отделение Народного фронта с начала проведения спецоперации осуществляет поставку гуманитарной помощи для южноуральских бойцов на передовой. Они отправляют все необходимое, начиная от постельного белья, заканчивая оружием. Военнослужащие с передовой отправляют видеообращения со словами благодарности.



«Мы хотели бы передать пламенный привет с фронта Народному фронту Челябинска. Благодаря им было приобретено специализированное оборудование для нас. Благодаря этому оружию уже было сбито два камикадзе противника, тем самым спасли технику и чьи-то жизни», — передают бойцы группировки «Отважные».

Из Челябинской области отправляются «за ленточку» не только квадрокоптеры, оружие и технику, а также на передовой бойцам очень нужны бытовые средства и медикаменты.

«Хотели бы выразить огромную благодарность общероссийскому Народному фронту за предоставленную гуманитарную помощь, в частности подушки, матрацы, одеяла, костыли. Все, что вы нам передаете, очень важно и нужно для нас», — говорят бойцы 430-го мотострелкового полка.