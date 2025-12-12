Южноуральские бойцы рассказали об участии в форуме ветеранов СВО в Москве

Участники региональной делегации оценили масштаб мероприятия

Делегация Челябинской области на площадке форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим!» посетила ряд официальных и культурных мероприятий. Южноуральские бойцы поделились своими впечатлениями о работе на форуме.

«Особое впечатление на меня произвела панельная сессия „Ветераны спецоперации в воспитании нового поколения“. Это ключевая тема государственной повестки! Мы услышали председателя „Движения первых“ Артёма Орлова и главу „Юнармии“, героя России Владислава Головина. Прямой, честный разговор о том, как передать опыт, ценности и правду молодежи — это, несомненно, основа будущего страны», — отметил ветеран СВО Александр Заозеров.

Участники форума отмечают, что в ходе панельных дискуссий поднималось много актуальных тем, в том числе по реадаптации бойцов после фронта.

«По спортивному направлению услышал выступления ведомств и ребят, которые начали развивать свои идеи в сфере спорта с азов и доросли до уровня взаимодействия с министерствами. Они рассказали, как продвигать проекты, откуда брать ресурсы, широко раскрыли эту тему», — поделился впечатлениями ветеран СВО Григорий Никипелов.

На Южном Урале реализуется более 140 различных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Часть из них направлены на эффективное трудоустройство и карьерный рост бойцов.

«В нашем регионе многое делается для социализации ветеранов СВО. Большую работу в этой сфере проводит челябинский филиал фонда „Защитники Отечества“. Мы включены во все культурные и социальные проекты, я вхожу в футбольную команду ветеранов СВО, учувствую в шахматных турнирах, прохожу обучение в рамках программы „Герои Южного Урала“. Форум вдохновил на новые идеи и на то, что нужно двигаться дальше», — подчеркивает ветеран СВО Павел Сагдиев.

По словам южноуральца Рифа Динмухаметова, форум стал мощнейшей платформой для обмена опытом, психологической поддержки и формирования единого вектора движения.

«Мы смогли не только поделиться своими проблемами и успехами, но и выработать общие предложения, донести наш коллективный голос до тех, кто принимает решения. Это даёт колоссальную уверенность и ощущение, что тебя слышат и ценят»,

— отметил ветеран спецоперации.