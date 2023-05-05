Южноуральские бойцы показали окопную жизнь в зоне спецоперации

Воин с необычным позывным после ранения во второй раз прибыл на передовую

Челябинский боец по имени Павел с позывным «Кипиш» записал видео для земляков, в котором показал, как живут и работают южноуральские воины в зоне СВО. Видео распространило областное отделение Общероссийского народного фронта. Автор этих кадров уже во второй раз находится на передовой. Он продемонстрировал, как наши ребята укрепляются в лесополосе и готовятся к бою.

«Экипаж готовит танк к бою, проверяет оружие, сейчас прочистят ствол. Машина заведена. Живем в такой лесополосе. Пока не стреляют — уже радует. А здесь блиндаж под наш БТР, он величиной почти в человеческий рост. Все это парни копают вручную. Здесь ребята делают блиндаж для бойцов: положим сверху бревна, чтобы в случае „прилета“ все остались живы и здоровы», — говорит Павел.

Сам Кипиш вернулся в Челябинск в октябре прошлого года после ранения. Долго оставаться в стороне от событий на полях спецоперации он не мог, поэтому попросил у ОНФ помощи в сборе и доставке помощи своему подразделению. Инициатива была поддержана, а уже в конце апреля Павел решил вернуться на передовую.

Таких примеров мужества в Челябинской области немало. Так, житель Карабаша с позывным «Медь» добровольно ушел в армию по мобилизации. Из зоны СВО он призвал мужчин встать в строй на защиту Родины. Кроме того, блогер и предприниматель из Копейска Евгений Волосов вернулся домой после спецоперации и рассказал Первому областному информагентству, зачем идти на службу и что ждет солдат на полях специальной военной операции.