Южноуральские бойцы поблагодарили Алексея Текслера за специальный груз

Бойцы получили средства связи

Южноуральские бойцы группировки «Отважные» поблагодарили губернатора Челябинской области за специальный груз. По поручению главы региона военнослужащим в зону спецоперации отправили радиостанции, ретрансляторы, портативную электростанцию и другое специальное оборудование.



«Благодаря всему этому мы можем всегда находиться на связи, оперативно выполнять боевые задачи. Хотелось бы отметить, что губернатор Челябинской области регулярно оказывает гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Большое спасибо вам! Вместе с вами рука об руку мы вместе идем к Победе, которая скоро наступит»,— обратился к главе региона военнослужащий с передовой.

Регион на регулярной основе отправляет дополнительное имущество военнослужащим различных подразделений, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.