Южноуральские артисты дали концерт для защитников Донбасса

Челябинцы выступили на территории военной части в Липецкой области

Сегодня, 9 мая, в Липецкой области южноуральские артисты дали концерт для защитников Донбасса. Ансамбль танца «Урал» исполнил уральскую польку, пляс «Враспашку» и хореографическую картинку «Сваты», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Челябинские артисты выступили на территории военной части в Липецкой области. Часть в Липецке выбрана не случайно. Здесь в военно-воздушных войсках служит большое количество представителей Южного Урала, Свердловской области и Новосибирска. Часть из них вернулась с боевых дежурств, часть — только готовится к вылетам.

Первым перед собравшимися выступил народный артист РФ Николай Глазков. Затем — участники ансамбля «Маэстро Аккордеон». В их исполнении прозвучал песни Сергея Трофимова, Леонида Утесова, музыка Арно Бабаджаняна. В составе концертной бригады были и артисты Государственного ансамбля танца «Урал». Они исполнили уральскую польку с перехватами, пляс «Враспашку», хореографическую картинку «Сваты». Ведущим концерта был Святослав Хазов.