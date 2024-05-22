Южноуральские аграрии засеяли яровыми 36% от плана

Губернатор просит ускорить сроки сева

Несмотря на капризы погоды, в Челябинской области набирает обороты посевная кампания, пока засеяно около трети планируемых площадей. О необходимости ускорить сев заявил сегодня губернатор Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципалитетов.

По данным Минсельхоза, на сегодня яровыми культурами засеяно 614 тысяч гектаров, это 36% от плана, зерновые и зернобобовые посеяны на площади 477 тысяч гектаров, масличные — на 106 тысячах га, около трех тысяч гектаров засеяно картофелем и овощами.

«Сейчас многое будет зависеть от организации работ на уровне конкретного муниципалитета и каждой конкретной сельхозорганизации. Наши аграрии заблаговременно сделали запас горюче-смазочных материалов, в апреле этого года получили субсидии на приобретение семян, мы компенсировали соответствующие расходы. Мы продолжаем выплачивать субсидии по другим направлениям. Сейчас важно ускорить сроки сева, все необходимое для этого есть», — отметил Алексей Текслер.

Он попросил глав лично контролировать ход посевной и при необходимости помогать агропредприятиям, в том числе с кадрами.