Южноуральские аграрии проведут «День поля» в поселке Тимирязевском

Ежегодная выставка в Челябинской области состоится 23—24 июля

Стала известна дата проведения ежегодной выставки «День поля» в Челябинской области — 23 и 24 июля южноуральские аграрии соберутся в поселке Тимирязевском. Здесь будет представлена выставка крупногабаритной сельхозтехники, участники поделятся своим опытом в работе, расскажут о передовых технологиях в сборе сельхозкультур с помощью дронов, а также примут участие в конкурсах профмастерства, сообщает Минсельхоз Челябинской области.

«День поля — 2025» — это не просто выставка, а настоящая демонстрация потенциала сельскохозяйственного сектора региона. Участников ждет обширная программа, включающая в себя:

— выставку техники — более 150 единиц крупногабаритной и специализированной сельхозтехники от ведущих российских и мировых производителей;

— встречи с производителями современных удобрений, средств защиты растений, агрохимии и высококачественных семян;

— демонстрацию обработки сельскохозяйственных культур с помощью дронов;

— конкурс профмастерства: региональный конкурс пахаря — площадка для демонстрации профессионализма механизаторов региона.

Посетителей ждет не только деловая программа, но и яркая развлекательная часть: концерты, мастер-классы, фермерская ярмарка и конкурсы. Отметим, что поселок Тимирязевский уже не раз становился площадкой для проведения выставки «День поля». В последний раз такое мероприятие состоялось здесь в 2023 году. В прошлом году сельхозвыставку принимал Нагайбакский район, она прошла на территории агропредприятия «Агро-Ситно».

Организаторами «Дня поля» выступят правительство Челябинской области и региональное министерство сельского хозяйства.

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