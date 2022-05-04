Южноуральская рыбоохрана усилила патрулирование водоемов в период нереста

За неделю у нарушителей изъяли 137 кг рыбы

С начала нерестового периода в Челябинской области прошла неделя. За это время на трех водоемах отдел государственного контроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания провел 33 патрулирования. Специалисты выявили 29 нарушений и составили 23 административных протокола. У нарушителей изъяли 69 орудий лова, 4 транспортных средства и 137 килограммов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной рыбоохраны.

В полицию рыбоохрана направила шесть материалов с признаками уголовно-наказуемых преступлений. На озере Кундравы (Чебаркульский район) задержали браконьеров, которые ловили рыбу запрещенной электроудочкой. У них нашли 30 килограмм улова на 27,5 тысяч рублей ущерба государству.

На озере Сугомак (Кыштымский район) задержали нарушителей за рыбалку на особо охраняемой природной территории. У них изъяли 14 орудий лова и 37 килограмм рыбы. Ущерб — 126 тысяч рублей. По всем материалам сейчас проводят доследственную проверку.



Также рыбоохрана направила пользователям рыбоводных участков более 40 писем с предложением заменить мелиорацию путем вылавливания хищных и малоценных видов рыб на удаление водной растительности и проведение дноглубинных работ. Это связано с тем, что на большинстве водоемов региона возникли заморы природного характера.